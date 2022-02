Christian Eriksen over voetballen met defibrillator: "Ik ben niet bang"

Het was een beklijvend moment tijdens het EK voetbal vorige zomer: Christian Eriksen werd in de wedstrijd tegen Finland getroffen door een hartaanval en werd gereanimeerd op het veld. De 29-jarige Deen overleefde het en gaat sindsdien met een defibrillator door het leven.



Zijn contract bij Inter werd ontbonden omdat voetballen met een defibrillator verboden is in Italië, maar vorige maand vond Eriksen onderdak bij Premier League-club Brentford. Angst om opnieuw te voetballen, heeft hij niet. Dat vertelt de middenvelder aan de BBC.



"De dokters hebben groen licht gegeven, ik mag weer alles doen. Ik ben niet bang en ik zie geen risico's. Ik heb een defibrillator. Mocht er iets gebeuren, dan ben ik veilig", zegt Eriksen, die wel nog wat tijd nodig heeft om helemaal wedstrijdfit te zijn.



"Ik heb veel gelopen en heb veel testen afgelegd. Mijn conditie is dus goed, maar het voetbalgevoel krijg je pas op het veld tijdens wedstrijden. Daarvoor heb ik nog een paar weken nodig. Maar ik zie geen reden waarom ik niet meer mijn oude niveau zou kunnen halen."