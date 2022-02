Rodelmama Natalie Geisenberger schrijft geschiedenis met 3e gouden medaille

Natalie Geisenberger was al de meest gedecoreerde olympiër in het rodelen, met dank aan haar 2 gouden plakken in de individuele competitie en 2 gouden plakken in de landencompetitie.

Daar voegde Geisenberger in Peking nog een 5e gouden medaille, waardoor ze de prestatie van haar landgenoot Georg Hackl evenaart door 3 keer op een rij individueel goud te veroveren.

Een verrassing is het niet dat het goud naar Duitsland gaat, want bij de vrouwen wonnen de Duitserrs 14 medailles op de vorige 6 Spelen, waarvan 6 titels op een rij.

Dat die 7e titel naar Geisenberg gaat, was toch een verrassing. De 34-jarige rodelaarster had de sport in 2020 nog even vaarwel gezegd om moeder te worden van een zoonje, Leo.

Maar onder meer door crashes van favorieten in de eerste twee runs op maandag kwam Geisenberger toch weer in de hot seat. Met een baanrecord zette ze de puntjes op de i op de slotdag.