Zwemmers mogen zich dan toch opmaken voor WK deze zomer in Boedapest

Na 3 jaar kunnen de zwemmers weer strijden voor een wereldtitel. Het is van 2019 geleden dat er nog een WK zwemmen op de planning staat.

Normaal ging het eerstvolgende WK pas door in 2023 in het Japanse Fukuoka, maar de FINA maakte vandaag bekend dat er ook dit naar nog gezwommen wordt voor de wereldtitels. Van 18 juni tot 3 juli zien we de zwemmers aan het werk in Boedapest.

Voor het WK in het Japanse Fukuoka is het nog wachten tot de zomer van 2023. Het WK in Japan stond normaal gezien gepland van 16 juli tot 1 augustus 2021, maar door de Olympische Spelen werd dit voor de 1e keer uitgesteld tot mei 2022.



Vorig week nam de FINA de beslissing om het WK tot de zomer van 2023 uit te stellen door de pandemie. "In het licht van de huidige pandemie en de maatregelen die van kracht zijn in Japan", luidde het. Het WK van 2023 in Doha schoof daardoor door van november naar januari 2024.