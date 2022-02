Tweedeklasser Lommel SK neemt afscheid van interim-trainer Luiz Felipe Ferreira

Luiz Ferreira kwam in oktober vorig jaar toe in Lommel als T2. In het verleden was de Braziliaan actief in onder meer Saudi-Arabië, Koeweit en China. Voor zijn komst naar Lommel was hij beloftecoach bij het Portugese Vitoria Guimaraes.

Na het vertrek van Peter van der Veen in december kreeg hij de leiding over het eerste team, maar lang heeft dat avontuur niet geduurd.

"Lommel en Luiz Felipe zijn vandaag overeengekomen om de huidige relatie wederzijds te beëindigen", laat de Limburgse club weten.

"We zullen de komende dagen een opvolger aankondigen die het team tot het einde van het seizoen zal leiden. Ondertussen wordt het proces om een permanente hoofdcoach te vinden voortgezet."

Lommel SK is op dit moment de op één na laatste in de 1B Pro League. De laatste competitiezege dateert al van half oktober.