Liverpool-spits Yana Daniëls is voor het eerst in 17 maanden weer Red Flame

De 29-jarige Yana Daniëls droeg al 44 keer het shirt van de Red Flames. Maar het laatste anderhalf jaar kreeg ze geen uitnodiging meer in de bus. Sterker nog: haar laatste cap dateert al van 1 juni 2019.



Daniëls is helemaal verlost van haar blessureleed en voert met Liverpool de stand aan in de Engelse 2e klasse.



Bondscoach Serneels kan nog altijd geen beroep doen op de geblesseerden Kassandra Missipo, Ella Van Kerkhoven en Davinia Vanmechelen,.

Op de Pinatar Cup in Spanje spelen de Red Flames tussen 16 en 22 februari 3 wedstrijden. Tegenstanders zijn Schotland, Wales en Slovakije.