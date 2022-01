Langlaufer Thibaut De Marre in Peking: "Hier heb ik 4 jaar voor getraind"

Met Thibaut De Marre (23) vaardigt Team Belgium een langlaufer af naar de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari)."Sinds het begin van de winter verwachtte ik wel dat ik geselecteerd zou worden, maar nu het officieel is doet me wel iets", vertelt De Marre.

De Marre , die in Grenoble geboren is en de Belgische en Franse nationaliteit heeft, komt in Peking in actie op de skiatlon, de sprint, de 15 kilometer klassiek en misschien ook de 50 km massastart.

"Ik trainde hier vier jaar voor. Ik ben heel blij dat ik voldoe aan de criteria en ga proberen om ervan te genieten. Ik hoop in vorm te zijn in Peking, om het zo goed mogelijk te doen in de wedstrijden. Het doel is om in de top 30 te eindigen. Dat zou al ongelooflijk zijn, want het niveau zal heel hoog zijn."

Als enige Belgische langlaufer op de Winterspelen wil hij de sport op de kaart zetten. "Ik probeer te helpen bij de ontwikkeling van het langlaufen in België. De Winterspelen zijn het uitgelezen moment om te tonen dat de sport ook in België bestaat. Er is vooruitgang, ook dankzij de prestaties in het biatlon."