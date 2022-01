Bondsparket vraagt 1 speeldag voor Wesley Hoedt, Anderlecht gaat in beroep

Wesley Hoedt speelde gisteren een ongelukkige wedstrijd en moest na 25 minuten naar de kant na een rode kaart.

Aangezien paars-wit rechtsachter Murillo mist door interlandverplichtingen en aangezien Hannes Delcroix gisteren uitviel met een (lichte) blessure, is de spoeling achteraan dun.

Zondag kan RSCA echter rekenen op zijn Nederlandse defensieve leider. Het bondsparket doet een schorsingsvoorstel van 1 match.

De sanctie gaat in vanaf 2 februari, waardoor Hoedt er normaal gezien donderdag in de beker tegen Eupen niet bij zal zijn.

Al is het dossier nog niet afgesloten, want Anderlecht gaat in beroep en dinsdag wordt de zaak behandeld door het disciplinair comité.