Belgische eDevils stellen nieuwe opstelling én nieuw talent voor

Een nieuw toptalent

In april dit jaar startte de Voetbalbond met een eSports Acadamy, een soort trainingsparcours dat nieuw talent naar voren schuift om de eDevils te versterken. Na acht maanden is Keanu Newa de eerste alumnus van de eSports Academy die het tot de nationale ploeg schopt.



Tijdens de selectieprocedure ging nieuwkomer Newa succesvol de strijd aan met profspelers als Gilles Bernard (KRC Genk), Quinten Vande Wattyne (Standard), Thomas Vidic (Union) en Elias Bray (voormalig STVV-esporter.)



“Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt om van onze eDevils een professionelere ploeg te maken,” vertelt Bart Cobbaert, manager bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.



“Voor de eerste keer hebben we, met behulp van onze eSports Academy, een ernstige selectieprocedure op poten gezet. Hiermee konden we op een overzichtelijke manier een ranking creëren van de huidige spelers.”



“Aan de hand van die ranking wilden we nieuwe spelers dezelfde kansen geven als voltijdse esportprofs,” zegt Cobbaert. "We stellen Keanu Newa dan ook met trots voor. Hij schopte het van in zijn huiskamer tot eDevil in een mum van tijd, en is het ultieme bewijs dat het het waard is om te investeren in nieuw talent.”



Onder de vleugels van coach Michaël Vandeheyden zal hij, samen met oude bekenden Pinna (KRC Genk) en Bentato (Anderlecht), ons land vertegenwoordigen in de 2022 World Championships van voetbalgame FIFA 22.