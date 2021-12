Christian Eriksen hervat training bij ex-club na hartstilstand

Christian Eriksen zakte afgelopen zomer in elkaar tijdens het EK-duel tegen Finland. De Deen werd op het veld gereanimeerd en leeft sindsdien met een defibrillator, die moet voorkomen dat het probleem zich weer voordoet.

Bij Inter kan Eriksen niet meer terecht, want de Italiaanse autoriteiten staan niet toe dat hij met een defibrillator speelt. De 29-jarige voetballer wendde zich dan maar tot zijn ex-club Odense Boldklub in Denemarken. Daar heeft hij voorzichtig de voetbaltrainingen hervat.

"Christian heeft ons benaderd en traint nu voor zichzelf", bevestigt een woordvoerder van de club. "Het is voor hem bekend terrein en hij woont hier bovendien om de hoek."

Eriksen voetbalde bij Odense tot hij in 2008 overstapte naar Ajax. In 2013 nam Tottenham hem over, zes jaar later ondertekende hij een contract bij Inter. Die club is bereid Eriksen te laten vertrekken, omdat hij in Italië geen toekomst meer heeft.