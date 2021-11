Marten Van Riel en Claire Michel zijn Belgische Triatleten van het Jaar

Individueel greep de 28-jarige Marten Van Riel met een 4e plaats maar net naast een medaille in Toko. In de World Triatlon Series werd hij 2e , waardoor hij zich vicewereldkampioen mag noemen. Claire Michel, 33 jaar, eindigde op de 20e plaats in de World Triathlon Series.



De Belgische triatlonfederatie deelde ook prijzen uit aan Arnaud Dely en Hanne De Vet (Multisport atleten van het Jaar), Wim De Paepe (Paratleet van het Jaar), Dirk Bogaerts (Official van het Jaar) en de triatlon aan de Lacs de l'Eau d'Heure (Organisatie van het Jaar).