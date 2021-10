Geen supporters welkom in Panama na homofobe spreekkoren

De Panamese voetbalbond (Fepafut) veroordeelt in een mededeling “alle vormen van discriminatie”, maar gaat wel in beroep tegen de sanctie voor “vermeende homofobe gezangen”.



Panama moet niet alleen voor lege tribunes spelen op 16 november tegen El Salvador, maar moet ook een boete van 46.500 euro betalen.



Panama staat momenteel 4e in de WK-voorronde van de Concacaf, de vereniging van landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Alleen de top 3 stoot rechtstreeks door naar het WK in Qatar, de nummer 4 moet nog play-offs spelen.