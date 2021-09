BNXT League start dit weekend: hoe zit de competitie precies in elkaar?

Wie doet er mee?

De BNX League gaat van start met de teams die vorig jaar in de 1e klasse speelde in België en Nederland. Omdat bij onze noorderburen Almere nog afhaakte, zijn er 11 Nederlandse clubs en geen 12. Van Belgische kant zijn er 10 clubs.

België Nederland Aalst Amsterdam Antwerp Giants Basketbal Acadamie Limburg Bergen Den Bosch Brussels Den Haag Charleroi Den Helder Leuven Feyenoord Limburg United Groningen Luik Leeuwarden Mechelen Leiden Oostende Yoast United Zwolle

Hoe ziet het competitieformat eruit?

De Internationale Basketbalfederatie FIBA eist een nationaal kampioenschap en een nationale kampioen. Daarom steekt de basketbalcompetitie eerst van wal met een nationale ronde. Duels tussen Belgische en Nederlandse clubs zijn daardoor pas voor 2022. De competitie bestaat uit 4 fases:

1. Nationale ronde



In de 1e fase spelen de Belgische en Nederlandse clubs binnen de eigen landsgrenzen een competitie met heen- en terugronde. De nationale ronde start vanavond en eindigt eind januari.

2. Internationale ronde



Na de nationale ronde is het tijd voor België-Nederland. De top 5 uit de nationale rondes komt terecht in de zogenoemde Elite Gold-poule, de overblijvende clubs spelen in de Elite Silver-groep.



In de poules spelen de teams twee keer tegen elkaar. De internationale ronde loopt van 11 februari tot 29 april.

3. Nationale play-offs



De 6 best gerangschikte clubs van elk land, de 5 Elite Gold-clubs én de hoogst gerangschikte Elite Silver-club, plaatsen zich voor de nationale play-offs. De beste club uit elk land mag rechtstreeks naar de halve finales.



- kwartfinales: 3 vs 6 en 4 vs 5 (best-of-three)

- halve finales: 1 vs winnaar 3-6 en 2 vs winnaar 4-5 (best-of-five)

- finale (best-of-five)

De nationale play-offs beginnen op 3 mei en eindigen uiterlijk op 29 mei.

4. BNXT play-offs



Gelijktijdig met de nationale play-offs worden de BNXT play-offs afgewerkt, met heen- en terugwedstrijden.

- Elite Silver play-off: de 8 Silver Elite-clubs die zich niet voor de nationale play-offs kwalificeerden



- BNXT PO 1: 4 winnaars Elite Silver play-off vs. 4 afvallende kwartfinalisten nationale play-offs



- BNXT PO 2: winnaars BNXT PO 1 vs. verliezende halve finalisten nationale play-offs



- BNXT PO 3: winnaars BNXT PO 2 nemen het tegen elkaar op



- BNXT PO 4: winnaars BNXT PO 3 vs. verliezende finalisten nationale play-offs



- BNXT PO 5: winnaars BNXT PO 4 vs. kampioenen nationale play-offs



- BNXT PO 6: winnaars BNXT PO 5 nemen het tegen elkaar op voor de titel van BNXT League-kampioen