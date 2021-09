Mathieu Van der Poel hakt knoop door en start in WK-wegrit

Mathieu van der Poel sukkelde de voorbije weken met een rugblessure na zijn val in de olympische mountainbikerace. Maar de voorbije dagen waren er hoopgevende prestaties. Met onder meer winst in de Antwerp Port Classic lijkt Van der Poel nu toch klaar voor het WK. ''Mathieu heeft niet de ideale aanloop naar dit WK gehad, maar hij geeft zeker een extra dimensie aan onze wegploeg, het vergroot onze kansen op succes dat hij meedoet", reageert Koos Moerenhout. "Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK, maar hij zal zeker een renner zijn waar naar gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat."

Bondscoach Koos Moerenhout: "Van der Poel wordt onze kopman"

"Mathieu is wat minder topfavoriet dan anders"

Koos Moerenhout laat er geen twijfel over bestaan: Mathieu van der Poel wordt de kopman bij onze noorderburen. "Het feit dat Mathieu nu aangeeft te starten, dat is natuurlijk voor ons positief. Langs de andere kant heb je ook het verhaal van de rug en zijn gebrekkige voorbereiding op het evenement. Dus hij is wat minder topfavoriet dan anders. Maar dat wil ook niet zeggen dat hij geen kans meer heeft. Ik verwacht wel dat hij ook goed zal zijn."





Moerenhout houdt uiteraard ook rekening met topfavoriet Wout van Aert. "Gisteren heeft ons geleerd dat Wout weer dik in orde is. Maar aan de andere kant is dat ook een moeilijke positie om in te starten. In het voorjaar had je ook de discussie met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Alaphilippe, ... . Zo vanzelfsprekend is het nooit. Dat zijn 3 geweldige renners met bijzondere kwaliteiten. Maar dat maakt het vaak moeilijker om de wedstrijd te winnen. Het is zeker geen garantie dat het zondag zal gebeuren."



De Nederlandse bondscoach ziet ook nog andere kanshebbers. "Ik heb ook naar het deelnemersveld gekeken. De Denen komen met een heel sterke ploeg met onder andere Asgreen. Ook de Italianen hebben een heel sterk team, ze hebben meerdere kaarten om uit te spelen. We mogen uitkijken naar een WK van uitzonderlijk hoog niveau."