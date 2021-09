Sénéchal rondt ploegenspel af in Primus Classic, ook Alaphilippe en MVDP tonen zich

Fase per fase

17:28 17 uur 28. Herbekijk de laatste kilometer van de Primus Classic. Herbekijk de laatste kilometer van de Primus Classic

17:27 17 uur 27 match afgelopen Sénéchal rondt ploegwerk van DQS perfect af Sénéchal zet krachtig aan en laat Van der Sande en Stuyven zijn achterwiel zien. Een knappe zege van de Fransman, die het ploegenspel van Quick Step perfect afrondt. Chapeau toch voor de Belgen vooraan, die alletwee een beresterke wedstrijd reden.

17:26 Laatste kilometer. We gaan sprinten. Wie wint in Haacht? . 17 uur 26. Laatste kilometer We gaan sprinten. Wie wint in Haacht?

17:26 17 uur 26. Honoré trekt aan voor Sénéchal, Stuyven en Van der Sande zitten klaar. . Honoré trekt aan voor Sénéchal, Stuyven en Van der Sande zitten klaar.

17:25 17 uur 25. De blauwhemden demarreren nu slag om slinger. Van der Sande maakt indruk en haalt Honoré nog eens terug. De vod komt eraan. . De blauwhemden demarreren nu slag om slinger. Van der Sande maakt indruk en haalt Honoré nog eens terug. De vod komt eraan.

17:24 17 uur 24. Stuyven dicht de kloof, waardoor we opnieuw een viertal vooraan hebben. Honoré probeert het nog eens met een wanhoopspoging, maar Van der Sande springt op alles wat beweegt. Gaan we sprinten met vier? . Stuyven dicht de kloof, waardoor we opnieuw een viertal vooraan hebben. Honoré probeert het nog eens met een wanhoopspoging, maar Van der Sande springt op alles wat beweegt. Gaan we sprinten met vier?

17:23 17 uur 23. Clarke is er definitief af, Stuyven plooit zich dubbel om het tweetal vooraan terug te halen. Sénéchal laat zich rustig meeleiden. . Clarke is er definitief af, Stuyven plooit zich dubbel om het tweetal vooraan terug te halen. Sénéchal laat zich rustig meeleiden.

17:21 17 uur 21. Honoré probeert het nog eens, maar een indrukwekkende Van der Sande laat het niet gebeuren. Achter het tweetal valt er wel een kloofje. Stuyven krijgt het gat niet meteen toe. Zijn Honoré en Van der Sande weg? . Honoré probeert het nog eens, maar een indrukwekkende Van der Sande laat het niet gebeuren. Achter het tweetal valt er wel een kloofje. Stuyven krijgt het gat niet meteen toe. Zijn Honoré en Van der Sande weg?

17:19 17 uur 19. De wolven springen. De twee mannen van Deceuninck-Quick Step kunnen het ploegspel spelen. Honoré is de eerste die wegspringt, maar Stuyven reageert kwiek. Vervolgens is het aan Sénéchal, maar nu is het Van der Sande die sterk riposteert. . De wolven springen De twee mannen van Deceuninck-Quick Step kunnen het ploegspel spelen. Honoré is de eerste die wegspringt, maar Stuyven reageert kwiek. Vervolgens is het aan Sénéchal, maar nu is het Van der Sande die sterk riposteert.

17:14 1 minuut. Plots vallen er 20 seconden weg van de voorsprong van de 5 leiders. Met nog 10 kilometer en 1 minuut voorsprong lijkt de voorgift geruststellend, maar ze moeten vooraan toch beter niet beginnen talmen. . 17 uur 14. 1 minuut Plots vallen er 20 seconden weg van de voorsprong van de 5 leiders. Met nog 10 kilometer en 1 minuut voorsprong lijkt de voorgift geruststellend, maar ze moeten vooraan toch beter niet beginnen talmen.

17:13 17 uur 13. In de achtergrond toont Gianni Vermeersch zich. Moedig, al is het hooguit voor de 6e plaats. Nog tien kilometer tot de meet. . In de achtergrond toont Gianni Vermeersch zich. Moedig, al is het hooguit voor de 6e plaats. Nog tien kilometer tot de meet.

17:11 17 uur 11. De twee snelste jongens vooraan zijn Stuyven en Sénéchal. Ook Van der Sande is rap, al heeft die misschien nog een sluwe aanval in het slot in gedachte. . De twee snelste jongens vooraan zijn Stuyven en Sénéchal. Ook Van der Sande is rap, al heeft die misschien nog een sluwe aanval in het slot in gedachte.

17:06 17 uur 06. Stuyven maakt een dikke kans. Sénéchal is ook sterk, maar Stuyven is rapper. En het is een snelle sprint in Haacht. José De Cauwer. Stuyven maakt een dikke kans. Sénéchal is ook sterk, maar Stuyven is rapper. En het is een snelle sprint in Haacht. José De Cauwer

17:04 17 uur 04. Het groepje Alaphilippe laat lopen en wordt snel ingehaald door het pelotonnetje waar Van der Poel ondertussen inzit. De achterstand op de 5 leiders is door het gestokte tempo achterin al snel opgelopen tot een minuut. . Het groepje Alaphilippe laat lopen en wordt snel ingehaald door het pelotonnetje waar Van der Poel ondertussen inzit. De achterstand op de 5 leiders is door het gestokte tempo achterin al snel opgelopen tot een minuut.

17:03 17 uur 03. De prikjes vooraan hebben voor schade gezorgd. Alaphilippe en twee ploegmaats laten zich verrassen, een vijftal met Stuyven, Van der Sande, Clarke, Honoré en Sénéchal heeft opeens een mooie kloof. Zit de winnaar hiertussen? . De prikjes vooraan hebben voor schade gezorgd. Alaphilippe en twee ploegmaats laten zich verrassen, een vijftal met Stuyven, Van der Sande, Clarke, Honoré en Sénéchal heeft opeens een mooie kloof. Zit de winnaar hiertussen?

17:00 17 uur . Honoré valt aan, Van der Poel rijdt lek. Honoré valt aan, Van der Poel rijdt lek

16:59 Pech voor Van der Poel. Net wanneer de blauwhemden vooraan aan hun aanvalsplannetje beginnen, rijdt Van der Poel vooraan lek. De wielwissel gaat snel, maar dit lijkt over en out voor de Nederlander wat de dagzege betreft. . 16 uur 59. Pech voor Van der Poel Net wanneer de blauwhemden vooraan aan hun aanvalsplannetje beginnen, rijdt Van der Poel vooraan lek. De wielwissel gaat snel, maar dit lijkt over en out voor de Nederlander wat de dagzege betreft.

16:56 Verzint Stuyven nog iets in de finale? 16 uur 56. Verzint Stuyven nog iets in de finale?