Mathieu van der Poel: "Kans dat ik WK rijd, wordt alsmaar groter"

Mathieu van der Poel zat mee vooraan in de Primus Classic, tot hij 20 km voor de streep genekt werd door een lekke band. Zo moest de Nederlander uiteindelijk vrede nemen met de 8e plaats.



"Ik voelde mijn band leeglopen en wist dat het over was. Ik moest wisselen van wiel en dat in volle finale", sakkert van der Poel.



"Het liep al bij al vrij goed vandaag. Ik maakte opnieuw wat progressie. De spanning van mijn rugblessure gaat er meer en meer af. Dat merkte ik ook bij de kinesist waar ik langs ga. Er is beterschap."