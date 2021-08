Elise Vanderelst sneuvelt in de halve finales op de 1.500 meter

Elise Vanderelst had zich maar ternauwernood kunnen plaatsen voor de halve finales. Met een 9e plaats in haar reeks werd ze dankzij haar chrono (4'05"63) opgevist voor de halve finales.

Vanderelst, die in juni in Firenze met 4'02"63 nog een Belgisch record liet optekenen, moest in de halve finales aanklampen, maar leek in het slot van de race toch nog wat op te schuiven. Die inspanningen braken haar evenwel zuur op in de laatste decameters.

Met een tijd van 4'04"86 liep onze landgenote wel sneller dan in de reeksen, maar een plaats in de finale zat er niet in. Alleen de snelste vijf loopsters van beide halve finales plaatsten zich voor de medaillestrijd, net als de beste twee verliezende tijden.

De Nederlandse Sifan Hassan was de snelste in de halve finale van Vanderelst en blijft zo op koers voor een tweede gouden medaille.