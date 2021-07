"Goat" Simone Biles krijgt als eerste sporter eigen emoji op Twitter

"Biles is de GOAT ("Greatest of all time") en dus wordt haar emoji een turnende geit, in het typische rode pakje van Biles, met een gouden medaille om de hals", klinkt het bij Twitter.

Biles en de rest van het Amerikaanse turnteam zullen overigens niet in het olympische dorp verblijven. Uit angst voor coronabesmettingen trekken ze zich terug in een hotel.

Eerder deze week bleek Biles' teamgenote Kara Eaker, reserve voor Tokio, al met het virus besmet. Biles zelf testte negatief.

"De beslissing om niet in het olympische dorp te verblijven, hebben we samen genomen", zegt coach Cecile Landi.

"We beseffen dat het niet ideaal is voor de olympische ervaring, maar tijdens een pandemie is jammer genoeg niets ideaal. We hebben het gevoel dat we in een hotel de veiligheid van onze atleten beter kunnen waarborgen."