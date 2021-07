Tim Declercq: "Eén van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets"

Tim Declercq ging gisteren op 60 kilometer van de finish onderuit en liep daarbij een pak schaafwonden op. Na een solotocht kwam hij binnen tijd aan, maar vandaag bracht de snelle start hem meteen opnieuw in moeilijkheden. De beelden spraken voor zich. Met zijn tong uit de mond bengelde Declercq al snel helemaal aan het staartje.



Declercq finishte uiteindelijk wel netjes op tijd, in het gezelschap van Edward Theuns en Dries Devenyns. "Dit was één van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets. Ik wist het natuurlijk al voor de start. Het niveau is hier zo hoog. Als je dan

zelf wat minder bent, dan weet je dat het zwaar werken wordt."

"Er zat precies een rem op, ik kon niet ontploffen zoals anders. Gelukkig kon ik wel nog wat tempo rijden, maar het was een dag om snel te vergeten."



Morgen wordt het nóg zwaarder met de eerste Pyreneeënrit en dus duimt Declercq dat hij goed herstelt. "Ik hoop dat een goede nachtrust wonderen kan doen. Vorige nacht heb ik weinig tot niet kunnen slapen."

"Ik hoop dat het tegen morgen goed komt. Vandaag was misschien de zwaarste dag. Morgen moet ik nog overleven en dan zal de rustdag meer dan ooit welgekomen zijn."