Roberto Martinez: "Als je 3x wint, ben je meer klaar voor rest van het EK"

Met 6 op 6 is België al verzekerd van een ticket voor de 1/8e finales. Dan kan een coach ervoor kiezen de match in spaarmodus te spelen, om zo krachten te sparen voor de volgende ronde.



Niet zo Martinez. "Ik denk dat als je in de groepsfase 3 keer wint, dat je dan meer klaar bent voor wat daarna in het toernooi nog komt, zegt de bondscoach.

"Het is de bedoeling om het team zo gesynchroniseerd mogelijk te krijgen. De wedstrijd is essentieel om het team voor te bereiden op wat nog komt. We willen de groepsfase zo goed mogelijk beëindigen."

"Tegen wie we dan in de volgende ronde spelen, is daarbij van geen belang. Als we Europees kampioen willen worden, moeten we sowieso alle toplanden verslaan."

"Op het WK 2018 hebben we Brazilië uitgeschakeld, omdat we er klaar voor waren. Niet omdat we liggen rekenen hadden. Tegen wie je speelt in een toernooi heb je nu eenmaal niet in de hand."

Martinez zou Martinez niet zijn als de bondscoach niet zou waarschuwen voor de sterkstes van Finland.

"Het is een goed team. Defensief staan ze sterk, ze hebben in 180 EK-minuten nog maar 1 goal geslikt. We moeten opletten voor hun counters en hun 2 gevaarlijke spitsen."

"Niet vergeten ook dat ze in een recent verleden twee keer goed speelden tegen ItalIë en in november nog met 0-2 wonnen in Frankrijk."

"Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We zijn op de goeie weg: 6 punten, de geblesseerde spelers keren terug, al twee goeie prestaties op vreemde bodem..."