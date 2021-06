Anderlecht verrast en versterkt zijn defensie met Wesley Hoedt

Wesley Hoedt is blij met zijn keuze voor Anderlecht. "De contacten tussen RSC Anderlecht en mezelf lopen ondertussen al meer dan een jaar. Er was onmiddellijk een klik met Peter Verbeke (Sportief Directeur, red.) en trainer Vincent Kompany en het was wachten op het juiste moment.'

"De keuze voor Anderlecht is voor mij in de eerste plaats een sportieve keuze. Ik wil meehelpen dit project te doen slagen, om opnieuw voor het allerhoogste te gaan. Het is aan mezelf en Lior Refaelov om de kleedkamer de nodige maturiteit te bij te brengen. En de vele jonge spelers ten volle helpen ontwikkelen.”

Ook Sportief Directeur Verbeke is in de wolken met zijn derde zomeraanwinst. "Met Hoedt voegen we leiderschap en ervaring toe aan het team. Om onze vele jonge spelers optimaal te laten ontwikkelen én te streven naar resultaat is deze balans noodzakelijk. Wesley is ook goed aan de bal en speelt met lef en vertrouwen, wat zeer goed aansluit bij het voetbal dat deze club wil brengen."