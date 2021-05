Keukeleire in De Tribune Giro: "Ik denk dat Carthy dicht kan eindigen"

"Ik ben ziek geworden in Parijs-Nice en heb 7 dagen niet op mijn fiets gezeten. Dan weet je dat het niet meer goed komt. Ik ben toch overal gestart en heb mijn werk kunnen doen voor de kopman, maar het was niet wat ik gewend was."

Na een afwezigheid van 8 jaar keert Jens Keukeleire opnieuw terug naar de Giro. "In 2012 reed ik met de Giro mijn eerste grote ronde. En iedereen zal kunnen bevestigen dat een Giro met Renaat Schotte fantastisch is (lacht)."

Mijn down heeft dit jaar langer geduurd dan normaal, maar het gevoel op de training is weer goed.

"Elke renner heeft ups en downs", geeft Keukeleire toe. "Mijn down heeft dit jaar langer geduurd dan normaal. Mijn gevoel op de training is weer goed, maar je zoekt altijd bevestiging in de koers. In de Giro wil ik dat tonen."

"Mijn gezondheid is nu weer op zijn best. Het was gewoon een opflakkering van mijn astma, waar ik al mijn hele leven mee sukkel. Dat is niet abnormaal, dat gebeurde in het verleden ook al. De medicatie is een beetje aangepast en hopelijk zijn de problemen nu voor altijd achter de rug."

"Carthy is een grappige kerel, die nuchter in het leven staat"

Keukeleire heeft het parcours al bestudeerd om te zien of er voor hem persoonlijk hier of daar een appel uit de kast kan rollen. Toch beseft hij dat zijn Giro voor het grootste deel in het teken van zijn kopman Hugh Carthy zal staan, die vorig jaar verrassend derde werd in de Vuelta.

"Ik heb hem goed leren kennen in de Dauphiné en de Tour, omdat we toen in dezelfde bubbel zaten. Als hij niet was gevallen in het midden van de Tour en een klein barstje had opgelopen, had hij zich daar al kunnen tonen."

"Je zag hem steeds beter worden naar het einde toe en dat heeft zich vertaald in een mooi resultaat in de Vuelta. Hij is zeker iemand die 3 weken aankan. Dat zagen we met zijn zege op de Angliru in de slotweek van de Vuelta. Ook in de Giro is er een pittig slot. Ik denk dat hij dicht kan eindigen.

Carthy is voor het grote publiek nog altijd geen bekende naam. Hij komt een beetje over als een vreemde vogel. "Dat is hij wel, ja. Hij is mager, maar in tegenstelling tot de andere klimmers ook groot."

"Het is echt een heel goeie gast, een grappige kerel ook. Iemand die nuchter in het leven staat, met beide voeten op de grond."