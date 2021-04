Gareth Bale: "Peptalk van Mason bij de rust heeft ons zege bezorgd"

De 29-jarige Ryan Mason nam maandag het roer over bij Tottenham na het ontslag van José Mourinho. Zijn eerste match als interim-coach begon niet goed en Tottenham stond na een goal van Ings achter tegen Southampton.

"We hebben maar enkele dagen met de nieuwe coach gehad om enkele nieuwe dingen uit te proberen", zei Bale, die voor het eerst sinds een maand weer in de basis stond bij Tottenham.

"Maar Southampton zette ons goed vast en we waren even de weg kwijt. Tijdens de rust hebben we met de coach een goed gesprek gehad. We hadden enkele positionele problemen en Mason heeft wat bijgestuurd. Hij zei ook dat we meer geduld moesten hebben. Zijn peptalk heeft ons de zege bezorgd."

Want in de tweede helft zette Tottenham, met ook Toby Alderweireld in de basis, de scheve situatie nog recht. "In de tweede helft hebben we de match gecontroleerd. We verdienden de overwinning", vond Bale, die zelf de 1-1 maakte en Son in de slotminuut een penalty zag omzetten voor de 2-1.