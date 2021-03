Red Flames nemen het in april op tegen Noorwegen en Ierland

De Belgische voetbalvrouwen namen het in februari vriendschappelijk op tegen Nederland en Duitsland. In hun voorbereiding naar de volgende kwalificatiecampagne voetballen ze volgende maand tegen Noorwegen en Ierland.

Net zoals de wedstrijd tegen Nederland zullen beide wedstrijden plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. België-Noorwegen start om 18 u, de match tegen de Ieren begint om 19.30 u.

De laatste confrontatie tussen België en Noorwegen dateert uit 2017. Toen wonnen onze Flames op de eindronde van het EK met 0-2 van de Noren.

De Red Flames en Ierland ontmoetten elkaar de laatste keer in januari 2019, toen won België met 1-0 in een vriendschappelijke match.

In september starten onze Red Flames hun kwalificatiewedstrijden richting het WK 2023. In 2022 spelen onze nationale voetbalvrouwen op de eindronde van het EK 2022 in Engeland.