Voor Nina Derwael was 2020 een speciaal jaar. De wereldkampioene turnen had moeten schitteren op de Olympische Spelen, maar die werden afgelast en het werd zelfs een wedstrijdloos jaar. Ze raakte zelf besmet met het coronavirus en bovendien was er hommeles in de turnwereld. Toch kijkt ze positief terug bij Ruben Van Gucht in Sporza Thuismatch.