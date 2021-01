Anderlecht strikt ex-Club Brugge-spits Diaby: "Ik kom om te scoren"

Bij Anderlecht rust er heel veel druk op de schouders van Lukas Nmecha, maar de huurling van Manchester City kan niet alle goals voor zijn rekening nemen.

Met Abdoulay Diaby heeft RSCA nu een nieuwe schutter gevonden. De 29-jarige spits ligt onder contract bij Sporting Lissabon, maar werd de voorbije maanden uitgeleend aan Getafe.

Daar kon hij geen potten breken en dat zal hij nu wel proberen te doen in het shirt van Anderlecht. "Na 3 jaar afwezigheid ben ik blij om opnieuw in België te zijn", zegt de ex-spits van Club Brugge, die in Jan Breydel kampioen werd.

"Ik ben de laatste jaren gegroeid in Portugal en Spanje en hoop te kunnen doen waarvoor ik gekomen ben: scoren."

"Iedereen in Belgie kent de kwaliteiten van Abdou. Hij is 29 en heeft een enorme drive. Zijn scorend vermogen, gekoppeld aan een pak ervaring, moet ons in staat stellen om efficiënter te worden in de zone van de waarheid", vult sportief directeur Peter Verbeke aan.