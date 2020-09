Brandon Mechele moet Belgische selectie verlaten na positieve coronatest

Aan de vooravond van de interland tegen IJsland was Brandon Mechele al een opgemerkte afwezige tijdens de training van de Rode Duivels. De verdediger van Club Brugge was nergens te bespeuren.

Maandagavond bleek waarom: de Belgische voetbalbond liet weten dat Mechele zondag een positieve coronatest afgelegd had, waarop hij de selectie moest verlaten.

"Hij heeft contact gehad met de spelers. Ze hebben samen op de bus gezeten en samen in het vliegtuig. Het enige wat we nu kunnen doen, is nog voorzichtiger zijn", zegt KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock in een eerste reactie aan onze redactie.

De verdediger van Club Brugge moet nu zeker een week in quarantaine. Dat betekent dat hij ook de wedstrijd van blauw-zwart tegen Waasland-Beveren aan zijn neus ziet voorbijgaan.

"We betreuren dit ten zeerste en wensen te benadrukken dat alle Club-spelers een negatieve test hadden afgelegd alvorens ze naar de nationale ploeg vertrokken", laat Club weten.

"Brandon Mechele zal 7 dagen in quarantaine gaan, waardoor hij sowieso de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van aanstaande zaterdag mist. Nadien kan hij na een negatieve test de trainingen hervatten."