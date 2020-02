Evenepoel rijdt onbedreigd naar eindzege in San Juan, sprinthattrick voor Gaviria

Evenepoel had zijn zware werk eerder deze week al opgeknapt met een overtuigende zege in de tijdrit en een 5e plaats in de koninginnenetappe met waaiers. Vandaag moest de jonge wolf gewoon 140 kilometer meeschuiven in de buik van het peloton op het criteriumparcours in San Juan.

Dat lukte zonder problemen en in de laatste twee kilometers nam hij zijn roedel nog eens overtuigend op sleeptouw als deel van de Deceuninck-Quick Step-trein. Daarna was zijn rol uitgespeeld. Hij bolde als eindwinnaar over de meet en is nu de jongste triomfator in San Juan.

De slotrit werd ondanks enkele dappere vluchterspogingen beslist met een massasprint. Dat was een kolfje naar de hand van Gaviria. Hij trok al voor de derde keer deze week aan het langste eind. De Colombiaan lijkt helemaal klaar voor het seizoen. Peter Sagan moest tevreden zijn met plaats 2 en Hodeg werd derde.