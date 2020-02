Met deze darts-tips gooi je binnenkort de ene 180 na de andere

1. Niet bewegen met je lichaam

2. Recht vooruit gooien en pijl volgen

"Een hele belangrijke tip is dat je de pijl mooi volgt bij het gooien. Sommige spelers wijken af naar links of rechts nadat ze gegooid hebben. Als je dan de pijl een fractie te laat loslaat wijkt hij af. Het is dus heel belangrijk dat je in je werpbeweging de pijl blijft volgen tot hij in het blok steekt. "