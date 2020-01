Steve Darcis heeft zijn allerlaatste bal geslagen: "Beetje triest"

Darcis' laatste wedstrijd was er eentje in 2 bedrijven. Gisteren maakte de nummer 176 van de wereld de beste start, maar bij 4-2 voor in set 1 stopte de regen zijn elan. Vandaag hernam de partij. Darcis kwam 5-3 voor en liet 2 setballen liggen.

"Ben een beetje triest omdat ik niet zo goed gespeeld heb"

Aan onze collega's van de RTBF ter plaatse gaf hij mee dat hij een beetje triest was: "Omdat het allemaal voorbij is, maar ook omdat het zo moest eindigen. Want ik heb niet heel goed gespeeld vandaag."

Mister Davis Cup neemt afscheid

Darcis zal in België vooral herinnerd worden als "Monsieur Coupe Davis". In het Belgische shirt kon hij altijd iets meer. Hij bereikte met David Goffin en co. in 2015 en 2017 de Davis Cup-finale, die allebei werden verloren. Vorige week op de ATP Cup in Australië had hij nog zijn bijdrage in de mooie kwartfinale van de Belgen.

Darcis won in zijn 17-jarige profcarrière 2 ATP-toernooien. In 2007 was hij de beste in Amersfoort, het jaar nadien triomfeerde hij in Memphis. Ook verraste hij in 2013 op Wimbledon door in de eerste ronde Rafael Nadal uit te schakelen. Zijn hoogste ranking was nummer 38.



