Au revoir, Steve "Monsieur Coupe Davis" Darcis: "Zonder blessures andere carrière"

Darcis gaf gisteren een persconferentie in Antwerpen, waar hij dus komende week in de European Open voor het laatst in België zal actief zijn. Dirk Gerlo kadert de tennisser Steve Darcis: "Ik heb Darcis leren kennen als iemand die passioneel leefde voor zijn sport, als een heel integere, innemende prof, die zeer bescheiden bleef en heel bereikbaar was ook."

"Wat me altijd is bijgebleven, is een Daviscupontmoeting in 2006 in Bratislava tegen Slovakije. Darcis was zelf geblesseerd, maar hij kwam als supporter op krukken naar de ontmoeting kijken. Hij wou zijn ploegmaats niet in de steek laten. Ik heb nooit een speler zo een inspanning weten te leveren."

"In teamverband leefde hij helemaal op. Hij was de perfecte teamspeler. Hij heeft vaak het verschil gemaakt in de vijfde en beslissende match. Twee keer voor het behoud in de Wereldgroep bijvoorbeeld, maar ook in 2015 in Vorst Nationaal in de halve finale tegen de Argentijn Federico Delbonis en in 2017 op de Heizel tegen Jordan Thompson van Australië, ook in de halve finale."

"De nederlaag in de finale van 2017 tegen Lucas Pouille in Rijsel heeft heel zwaar op hem ingehakt. Toen sukkelde hij al zwaar met zijn elleboog. Het is eigenlijk nooit meer goed gekomen."