Bosbranden treffen ook Australian Open: speelster raakt bevangen door rook en geeft op

Dinsdag gingen in Melbourne de kwalificaties van de Australian Open van start, ondanks de duidelijke rookwolken die boven de miljoenenstad hangen. "Omdat er plots een verbetering in de luchtkwaliteit merkbaar was, zijn we met wat vertraging toch van start gegaan", verdedigt toernooidirecteur Craig Tiley zijn beslissing.

Maar voor de Sloveense Dalila Jakupovic waren de omstandigheden nog altijd niet goed genoeg om in te spelen. In haar kwalificatiematch tegen de Zwitserse Vögele leidde ze met een set voorsprong, toen ze plots neerdook en onbedaarlijk begon te hoesten.

De scheidsrechter en iemand van de medische staf stelden snel vast dat Jakupovic niet meer zou kunnen spelen. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", zei de speelster achteraf. "Ik was echt bang, had schrik dat ik in elkaar zou stuiken. Ik ben gaan neerzitten, omdat ik niet meer kon lopen. Pas toen ik op de grond ging, ging het ademhalen beter."