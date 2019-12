Verschueren over Kompany, Vercauteren en Vanden Borre: "Veel ervaring"

"Toegevoegde tijd in Oostende moest 4 minuten langer zijn"

Anderlecht ging in de slotminuten van de match op Oostende nog van 3-0 naar 3-2. Er waren 6 minuten extra tijd, maar dat was volgens Anderlecht niet genoeg. De ref floot ook op een ongelukkig moment af, midden in een aanval van Anderlecht. Verschueren: "We hebben het getimed. De match lag 4 minuten langer stil dan de 6 minuten extra tijd. De toegevoegde tijd moest dus langer zijn. En tijdens de toegevoegde tijd is er 2 minuten niet gevoetbald." Onder meer door de VAR tikte de tijd weg. Joos opperde: "Waar je misschien naartoe zou kunnen gaan, is om bij de toegevoegde tijd met een klok te werken. Zodat je effectief die tijd kan spelen."

"Vercauteren legt zijn accenten binnen de filosofie die Kompany mee uitgedacht heeft"

Met het verlies bij de terugkeer van Kompany op het veld vindt Peter Vandenbempt dat er in de media te veel een karikatuur gemaakt wordt van de tegenstelling met coach Vercauteren. De aanwezigheid van Kompany zou de jongeren rondom hem ook beïnvloeden. Door risicovol voetbal slikte Anderlecht zondag goals. Verschueren stelt duidelijk: "Onze voetbalfilosofie is van die aard dat niemand bij ons predikt dat je een risicovolle bal moet uitverdedigen." Vandenbempt beaamt wel dat Kompany en Vercauteren ook niet perfect samenvallen: "Inderdaad. Ze hebben hun verschillen, maar dat komt omdat Vercauteren een gelouterde trainer is die natuurlijk weet dat er nog iets anders hoort." Verschueren legt nog eens de samenwerking tussen Kompany en Vercauteren uit: "Er was in het begin een gesprek van enkele uren bij mij thuis waarin we hebben toegelicht hoe we willen gaan voetballen. Dat is de spelstijl waar Anderlecht wil voor gaan staan in de toekomst. Daar hebben we lang met Franky over gesproken. Natuurlijk gaat hij zijn accenten leggen, maar het is wel binnen de filosofie." "Uiteindelijk is Vincent vandaag speler, maar hij is ook iemand die vanuit zijn ervaring en visie die spelstijl gedefinieerd heeft. Vincent geeft geen trainingen. Simon Davies doet de veldtrainingen en het klassieke coachen zit bij Franky."

"We moeten de druk niet bij Vanden Borre leggen"

In de filosofie van RSCA zijn de backs belangrijk, maar die doen nu te weinig wat ze zouden moeten doen. Anthony Vanden Borre zit ondertussen al een tijdje in de wachtkamer. Hoe zit het met hem? "Die traint mee. Die kan nog geen wedstrijden spelen, want hij is pas speelgerechtigd vanaf januari. Hij moet nog officieel zijn overgang maken van TP Mazembe en bij de Belgische bond ingeschreven zijn." "Vanden Borre staat op zijn gewicht, maar we moeten de druk niet bij die jongen leggen. Hij heeft 3 jaar niet gevoetbald. Het zou heel naïef zijn om nu al onze eieren in zijn mand te leggen."

Ook Landry Dimata kan nog een rol spelen, maar rond de aanvaller hangt een waas van mysterie. Hij is al maanden geblesseerd. "We hebben samen met de speler afgesproken om niet te communiceren over zijn blessure en zijn revalidatie. Het is wel zo dat hij vanaf dinsdag (vandaag) weer aansluit bij de club. Hij heeft zijn revalidatie achter de rug in Frankrijk. Ik heb vandaag (maandag) een gesprek met hem gehad. Vanaf dinsdag sluit hij aan bij de groep."

"Mijn vader stuurt me nog meer dan 1 berichtje, maar tijden zijn veranderd"