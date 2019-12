Verschueren: "Vanaf nu wordt het een zero-errorbeleid bij Anderlecht"

Verschueren: "Bepaalde spelers onder niveau"

Tegen KV Oostende leed Anderlecht voor de 12e keer in 17 matchen puntenverlies. "Ik vond dat we tegen KV Oostende heel traag begonnen waren aan de wedstrijd, vooral in de opbouw", vertelt Michael Verschueren in Extra Time.

"Ik heb vorige week nochtans de trainingen gevolgd en de spelersgroep gezien ‘s avonds voor de wedstrijd en de dag zelf. De wil en de zin om het te doen zijn er wel."

"Het moet nu een zero-errorbeleid worden. Er is nog altijd een groot verschil bij ons tussen wat we op training tonen en wat we tijdens een match tonen. En dat heeft te maken met het vertrouwen in de ploeg die moet terugkeren. Op een bepaald moment zal dat vertrouwen terug zijn, maar dat moment moet nu wel komen."

"We zien heel duidelijk dat bepaalde spelers onder hun niveau spelen door de slechte resultaten en de situatie. Er zijn enkele spelers die niet brengen wat ze vorig seizoen brachten of minder doeltreffend zijn dan in het begin van dit seizoen. Dat moet veranderen."