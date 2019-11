Uitgefloten Gomez krijgt steun van Sterling: "Hij deed niks verkeerds"

Liverpool-speler Joe Gomez en Raheem Sterling, aanvaller bij Manchester City, kregen het deze week aan de stok op de training. Het akkefietje vloeide voort uit de topper in de Premier League die Liverpool en City vorig weekend uitvochten. Sterling was de aanstoker van het opstootje en werd door bondscoach Gareth Southgate uit de kern geweerd voor de match tegen Montenegro.

In dat kwalificatieduel walsten de Engelsen met 7-0 naar een EK-ticket, maar de fluitconcerten voor Joe Gomez waren wel een kleine domper op de feestvreugde. De Liverpool-speler werd na zijn relletje met Sterling op de korrel genomen door een deel van het publiek op Wembley. Op Twitter nam Sterling het op voor Gomez.

"Ik wilde de zaak laten rusten, maar na vanavond moet ik toch iets zeggen. Ik had het er moeilijk mee om te zien dat mijn ploegmaat uitgejouwd werd door iets wat mijn schuld was. Joe heeft niks verkeerds gedaan", schrijft Sterling. "Iemand die zo hard werkt uitfluiten - zeker na zo'n moeilijke week voor hem - is fout. Ik heb de volledige verantwoordelijkheid genomen en de gevolgen aanvaard."

Ook bondscoach Gareth Southgate veroordeelde het boegeroep aan het adres van Gomez. "Ik begrijp het niet. Geen enkele speler van Engeland verdient het om ooit uitgejouwd te worden. Wij zijn een hecht team. Joe heeft niks verkeerds gedaan, dat heb ik eerder deze week al duidelijk gemaakt. Alle spelers zijn teleurgesteld."