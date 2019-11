Vreugde in Nederland: toptalent Ihattaren kiest voor Oranje

Mohamed Ihattaren is de revelatie van de eredivisie dit seizoen. In oktober schreven we een portret van de speler en zijn opmerkelijk verhaal. De aanvallende middelvelder van PSV is nog maar 17 jaar, maar maakt grote indruk met zijn techniek en visie. De roep klonk dan ook luid om hem te selecteren voor Oranje, maar ook Marokko maakte Ihattaren het hof.

Door het overlijden van zijn vader stelde de jonge voetballer de afgelopen weken zijn beslissing uit, maar nu heeft hij de knoop doorgehakt. "Ik heb er lang over nagedacht en heb ook veel met mijn familie overlegd. Uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het Nederlands elftal te kiezen", zegt Ihattaren over zijn keuze op de website van de KNVB.

"Ze hebben veel voor me gedaan in de vertegenwoordigende jeugdelftallen, ik heb daar alles doorlopen en dat maakt het ook moeilijk om weg te gaan. Sinds Onder 14 speel ik al in het oranje en ik heb met Onder 17 nog het EK gewonnen. Het is mooi dat ik dat voort kan zetten."

Bondscoach Ronald Koeman kreeg de afgelopen weken in Nederland af en toe de kritiek te weinig te doen om Ihattaren te overtuigen, maar haalt uiteindelijk toch zijn slag thuis.

"Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal en gelukkig heeft hij de keuze voor Oranje gemaakt. Wij spelen redelijk hetzelfde als PSV, qua systeem. Dat betekent dat hij aan de rechterkant in een vrije rol kan spelen en hij kan op de 10-positie spelen. Daar zie ik hem enorm belangrijk worden voor het Nederlands elftal."