Sterke Van Mechelen sprint naar brons, Herzog maakt favorietenrol waar na fantastisch junioren-WK

Uitputtingsslag vanaf km 1

108 losgeslagen junioren begonnen als kippen zonder kop aan hun WK in Wollongong. Het duurde lang voor een kopgroep wegreed, maar toen Ronde Van Vlaanderen-winnaar Romet Pajur er zich mee moeide, was een vlucht met 6 toch vertrokken.

In het peloton viel het nooit stil en op de 6e van 8 beklimmingen van Mount Pleasant was hun avontuur voorbij. Na een uitputtingsslag om U tegen te zeggen ging Vlad Van Mechelen, de enige overgebleven Belg, goed mee met de andere favorieten de slotfase in.

Bij het ingaan van de slotronde versnelde Antonio "Zorro" Morgado. De Portugees beschikte over een stel wonderbenen en viel niet stil op de laatste klim van de dag.

Dalen was minder zijn ding en op 4km van het einde kreeg Morgado het gezelschap van de Duitser Emil Herzog, die net voor de top alleen was weggesprongen in de achtervolging.

Met z'n tweeën maakten ze er een fantastische sprint van in de laatste kilometer. Morgado kwam met de finishlijn in zicht nog naast Herzog, maar erover gaan, dat lukte net niet meer.

Van Mechelen kwam in de sprint uit geslagen positie terug en werd knap 3e op iets minder dan een minuut van Herzog. Het is voor België de vierde medaille in Wollongong.