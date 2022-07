Magnus Cort Nielsen toont zich sterkste van ruime kopgroep na razendspannende slotkilometer

Rit 10 van de Tour in een notendop

Gilbert in de (monster)vlucht van de dag

Bij UAE hadden ze niet veel zin om hun gedecimeerde ploeg onnodig te vermoeien. Het plan rijpte om de gele trui af te geven aan Lennard Kämna , de best geplaatste renner in de kopgroep. Toen de voorsprong meer dan 9 minuten werd, was Kämna virtueel geletruidrager.

Actievoerders leggen de koers lam

Op 35 kilometer van de finish kregen we de tweede stroomstoot van de dag. Enkele milieu-activisten hadden zich vastgeketend en gelijmd aan het Franse asfalt. Geen sinecure om hen van de weg te halen en dus moest de koers op alle fronten stilgelegd worden.



Toen dat varkentje door de ordediensten was gewassen, doemde stilaan de slotklim naar Megève op. Gilbert stelde al vroeg vast dat die hem te machtig zou worden.



Het werd uiteindelijk een zenuwenspel met steeds wisselende kansen. Onder de rode vod kwam Dylan van Baarle aansluiten bij het trio met Nick Schultz, Matteo Jorgenson en Luis Leon Sanchez. Maar ze gunden het elkaar niet en zo kon nog een grote groep met achtervolgers terugkeren.



Zo rook de snelle Magnus Cort Nielsen plots zijn kans. Schultz lag op een paar centimeter voor de finish niet op kop, maar de voormalige bolletjestrui had nog een kattensprong in petto.



Intussen had in het peloton zowaar Jumbo-Visma, met groene trui Van Aert, zich op kop gezet. Zij probeerden opmerkelijk genoeg om hun concurrent Pogacar juist wél in het geel te houden. De Nederlanders hebben door dat de ploeg van de leider wellicht zijn grootste achilleshiel is. Wordt dit de komende dagen bevestigd?