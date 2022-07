Tadej Pogacar over corona in het team: "It really sucks, maar we vechten tot het einde"

Tadej Pogacar is tot nu toe onaantastbaar in deze Tour, maar kan hij ook corona de baas blijven? Na de positieve testen voor ploegmaats Vegard Stake Laengen en vandaag nog George Bennett zit de schrik er ongetwijfeld in. Bovendien is met Rafal Majka nog een 3e UAE-man licht-positief. De Pool mag desondanks voortrijden.

"It really sucks!", is Pogacar duidelijk over de situatie. "We zijn twee sterke motoren kwijt. Ze hadden een hoger risico om corona te krijgen, want ze hadden het nog niet eerder gehad."

"Het is spijtig voor het team, maar ook spijtig voor henzelf. Maar het moreel en de motivatie is nog hoog. We vechten tot het einde."

Dat deden ze vandaag niet voor de gele trui. "We hadden misschien iets te laat beslist om de trui uit handen te geven. Lennard Kämna is een goeie klassementsman, maar met al die energie die hij al verspild heeft in de ontsnappingen, durfden we het wel aan om hem enkele seconden voorsprong te geven voor geel. Dat had ons geholpen."