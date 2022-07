Magnus Cort Nielsen triomfeert na knappe remonte: "Ik moest meerdere keren lossen"

“Ik kan niet geloven wat er vandaag gebeurd is", zei de glunderende Cort Nielsen na zijn nipte overwinning. "Ik zat op mijn limiet tijdens de slotklim. Gelukkig was Bettiol er, hij was bijzonder sterk. Toen hij voorop reed, kon ik wat energie sparen."

"Ik moest toch meerdere keren lossen in de groep in de laatste kilometers. Plots kwam alles weer samen en kon ik het afronden in de sprint.”

"Voor een renner zoals ik er niks mooiers dan een rit winnen in de Tour. Ritzeges najagen is wat binnen mijn mogelijkheden ligt en dit is dan ook nog eens de grootste wedstrijd."

Voor Cort Nielsen is het zijn tweede ritzege in de Tour. Vier jaar geleden schoot hij ook al raak in Carcassonne. "In mijn eerste Tour won ik een rit en daarna is het aantal keer niet gelukt, hoe hard ik ook probeerde. Het is ongelofelijk dat ik er nu toch opnieuw in geslaagd ben."

De Tour geeft Cort Nielsen duidelijk dat tikkeltje extra, dat bleek ook vandaag weer. "Daar is geen twijfel over. Toen alles weer samen kwam op de landingsbaan, zag ik in de verte het Tourpodium. Toen zei ik tegen mezelf: deze rit is voor mij. Ik moest hier gewoon winnen, hoe diep ik er ook voor moest gaan."