Andreas Kron mag juichen in Zwitserland na declassering Rui Costa

"Het is prachtig", reageerde Kron. "Het is mijn tweede WorldTour-zege dit jaar. Na Catalonië had ik een wat mindere periode. Door ziekte heb ik twee weken niet kunnen fietsen."

"Gisteren had ik dan ook nog eens een heel lastige dag en was ik teleurgesteld dat ik mijn klassement verspeelde. Maar om op deze manier terug te slaan is super."

Over de sprint klonk hij na afloop wat terughoudend. "Zulke dingen zijn altijd voor discussie vatbaar. Het enige wat ik kon vaststellen was dat we de sprint rechts beginnen en eindigden aan de linkerkant. Ik moet het zelf nog herbekijken, maar de jury heeft beslist en ik ben blij met de zege."