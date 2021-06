Caleb Ewan wint krachtmeting tussen sprinters in Baloise Belgium Tour

Het stuur van Jan-Willem Van Schip

De vlucht van de dag kreeg al vrij snel een vrijgeleide van het peloton. In de kopgroep, met Laurens Sweeck als best geplaatste op 1'03'' van de leider, was het vooral Van Schip die het meeste opviel.

De derde rit in de Baloise Belgium Tour was op papier een kolfje naar de hand van de sprinters. Net als in de eerste etappe bracht een lange vlakke aanloop de renners naar het lokale parcours in Scherpenheuvel.

Ewan de snelste, Alpecin-Fenix met dubbele pech

De derde plaats was voor de lead-out van Deceuninck-Quick Step, Michael Mørkøv. Hij geraakte in het gewoel zijn sprinter Mark Cavendish kwijt.

Lotto-Soudal had zijn trein als eerste in stelling gebracht. Die enderde in een rotvaart richting de finish. Lead-out Jasper De Buyst bracht Ewan in een zetel naar de streep, waarna de Australiër het prima afwerkte.

De Belg was het speerpunt van Alpecin-Fenix in deze rit, maar bleef een tijdje op de grond zitten en moest met een verband om de knie weer verder.

Het was wachten op de laatste lokale ronde om vuurwerk te zien. Na een eerdere val van Bouhanni, kwakte ook Jasper Philipsen tegen het asfalt in de laatste ronde.

Bekijk hier de laatste kilometer:

Jasper Philipsen moet verzorgd worden na zijn val:

Caleb Ewan: "Ik heb geluk met zulke renners in de ploeg"

"De finale was lastig door de tegenwind na de laatste helling. Ik ben echt onder de indruk van het werk van mijn ploeg. We moesten wat renners gebruiken in de achtervolging van de kopgroep, maar we zaten perfect aan de voet van de laatste beklimming."

"Na de top sleurden ze de hele weg naar de finish met de wind op kop en niemand kon ons nog voorbijsteken."

"Ik heb geluk met zulke sterke renners in mijn ploeg. Ze zijn bijzonder slim in de laatste kilometers. We hebben ook Tosh Van Der Sande en Harry Sweeny in onze trein geïntegreerd, eerst in de UAE-Tour en nu hier. Die twee pionnen voor Kluge en De Buyst misten we nog. Ze deden hun job perfect."

"Ik kwam met veel vertrouwen uit de Giro. De problemen aan mijn knie waren echt, ik had zelf ook liever in de Giro gebleven om nog een rit te winnen. Ik had misschien vier overwinningen kunnen behalen in plaats van twee."

"Morgen wordt een zware dag, ik zie het als een training. Zondag zal het opnieuw een sprint worden. Het zou fijn zijn om richting de Tour te vertrekken met een extra overwinning."

"Vertrouwen is voor een sprinter zijn sterkste wapen. Ik heb vertrouwen op dit moment en voel me dus goed."