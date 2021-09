22:31 22 uur 31. Servië wint: 20-25. De Serviërs lieten zich de kaas niet meer van de boterham eten in het slot van de 4e set. Met 20-24 dwongen ze 4 setballen af. Man van de match Kovacevic maakte het in stijl af met een ace. De Belgen speelden een dramatische 1e set, een matige 2e, een heel goeie 3e en set 4 was oké. Vandaag was niet de match die moest gewonnen worden, dat is die van morgen tegen Portugal wel. . Servië wint: 20-25 De Serviërs lieten zich de kaas niet meer van de boterham eten in het slot van de 4e set. Met 20-24 dwongen ze 4 setballen af. Man van de match Kovacevic maakte het in stijl af met een ace.



22:19 22 uur 19. Kovacevic scoort uit alle hoeken. Servië heeft de controle over de match weer overgenomen. Onder impuls van Uros Kovacevic, die ook uit lastige ballen fraaie punten maakt, lopen de Europese kampioenen 10-17 uit. De volgende 4 punten zijn wel voor de Belgen: 14-17, met dank aan Verhanneman en Tuerlinckx.



22:08 22 uur 08. Belgen missen kansen: 4-9. De titelverdediger is weer helemaal bij de zaak en zet België op achterstand. De Belgen missen zelf ook enkele kansen: zo is de kloof niet 2 punten, maar 5 punten: 4-9.

22:05 22 uur 05. Red Dragons tonen klauwen en winnen set 3 tegen Servië: 25-21. Red Dragons tonen klauwen en winnen set 3 tegen Servië: 25-21

21:58 21 uur 58. Belgen winnen set 3: 25-21. De Belgen kwamen uitstekend voor de dag in de 3e set. Ze maakten de beste start (5-2) en hielden die kloof vast: 14-9. De opslagdruk van Servië viel weg, de opslag van de Belgen rendeerde volop. De Red Dragons toonden zich van hun meest knokkende kant en hielden toen het nog even spannend werd (21-19) de Serviërs af. 4 setballen, de 2e volstond: 25-21.



21:34 21 uur 34. We spelen mee in deze derde set. Commentator Marc Willems bij 7-4. We spelen mee in deze derde set. Commentator Marc Willems bij 7-4

21:26 21 uur 26. België moet ook set 2 aan Servië laten: 25-18. België moet ook set 2 aan Servië laten: 25-18

21:21 21 uur 21. Servië wint ook set 2: 18-25. De Belgen hebben een goede halve set aangeklampt (12-13), maar naar het einde werd het niveauverschil weer duidelijk. Van 18-21 ging het naar 18-25. De Belgische receptie was oké, dat was ook nodig na de dramatische eerste set. Aanvallend konden de Belgen evenwel geen vuist maken tegen de Europese kampioen.



21:12 21 uur 12. Belgen doen het beter in set 2. De Belgen kwamen snel op het scorebord in de 2e set en houden de kloof met Servië klein. Maar de kloof is er wel: 3-3, 6-9, 12-13, 14-17. De reactie van de Dragons na de slechte eerste set kwam er dus, maar het blijft vooral aanklampen.



20:55 20 uur 55. Red Dragons krijgen flinke pandoering in eerste set tegen Servië: 25-13. Red Dragons krijgen flinke pandoering in eerste set tegen Servië: 25-13

20:54 20 uur 54. Servië pakt set 1: 13-25. De Belgen konden geen vuist meer maken in de 1e set. De Europese kampioenen maakten er een waar servicefestival van, de receptie van de Belgen bleef in gebreke. Van 3-9 ging het naar 6-15 en 10-21. Enkele zeldzame foutjes bij Servië zorgden toch nog voor 13-25. "Straks moeten we beter beginnen", is een understatement van Marc Willems.



20:41 20 uur 41. "Niks lukt bij de Belgen". Commentator Marc Willems stelt vast dat de Belgen compleet weggeserveerd worden. Het staat ondertussen al 3-13. . "Niks lukt bij de Belgen" Commentator Marc Willems stelt vast dat de Belgen compleet weggeserveerd worden. Het staat ondertussen al 3-13.

20:38 20 uur 38. Servische opslagdruk. De Dragons staan onder druk. Meer bepaald onder de opslagdruk van Servië. De Serviërs maakten de eerste 2 punten van de match (0-2) en liepen ondertussen tot 3-10 uit. . Servische opslagdruk De Dragons staan onder druk. Meer bepaald onder de opslagdruk van Servië. De Serviërs maakten de eerste 2 punten van de match (0-2) en liepen ondertussen tot 3-10 uit.

20:23 20 uur 23. Livestream loopt. Op Ketnet kunt u vanaf nu de uitzending bekijken met een voorbeschouwing van commentator Marc Willems en cocommentator Koen Hoeyberghs. Die tv-uitzending streamen we hierboven ook. . Livestream loopt Op Ketnet kunt u vanaf nu de uitzending bekijken met een voorbeschouwing van commentator Marc Willems en cocommentator Koen Hoeyberghs. Die tv-uitzending streamen we hierboven ook.

18:07 18 uur 07. Op het EK zullen we zien of de mayonaise pakt tussen de nieuwe bondscoach Fernando Muñoz en de spelers. Volleybalcommentator Marc Willems. Op het EK zullen we zien of de mayonaise pakt tussen de nieuwe bondscoach Fernando Muñoz en de spelers. Volleybalcommentator Marc Willems