Volwassen Anderlecht fnuikt top 4-ambities van Racing Genk in topper

Anderlecht - Genk in een notendop:

Anderlecht klaart de klus in 5 minuten

Anderlecht en het rugnummer 10. In het verleden was dat vaak een geweldig huwelijk met veel vonken en vuur, maar de laatste jaren kwam er toch wat ruis op die relatie. Stanciu, Morioka en Vlap bleken uiteindelijk toch geen ideale match te zijn, maar blijkbaar liep dé geknipte man al die tijd al rond op Neerpede.

Onmondig Genk valt nog met 10 man

Toen een ongelukkige Arteaga zijn gele kaart ook nog eens in een rode zag veranderen na een interventie van de VAR, was de wedstrijd helemaal gespeeld. Genk kon nooit echt aanspraak maken op een punt en ziet zijn achterstand op de vierde in het klassement al groeien tot 10 punten. De Genkse hoop op de Champions’ Play-offs lijkt nu helemaal opgeborgen.

Na de pauze bleef er nog maar weinig van die kansen over. Het enige monopolie was dat van Genk op het balbezit, maar daar kon het maar weinig mee aanvangen. Dat zowel Bongonda als Ito al na een dik uur naar de kant gehaald werden, was symbolisch voor de offensieve onmacht van de bezoekers.

De gele kaart die hij vlak daarna kreeg voor een goedkope fopduik was al snel weer vergeten toen hij de 2-0 met enig gevoel voor acrobatie en esthetiek in de winkelhaak werkte. Het was de bekroning van een sterke eerste helft van Anderlecht, waarin het de bal bij momenten aan Genk liet, maar een monopolie had op doelrijpe kansen.

Kompany: "Een raadsel waarom Genk staat waar het staat"

"Yari Verschaeren was beslissend en volwassen. Dat is ook het voordeel als je jonge spelers langer bij de club kan houden. Meestal krijg je de financiële meerwaarde, maar wij genieten nu ook van de sportieve meerwaarde. Het is goed voor hem en goed voor ons. Een mooie prestatie, maar hij was gelukkig niet de enige."

"Het zijn nu nog zes wedstrijden, waarvan de volgende in Leuven. Ik kan mezelf zot rekenen, maar de ambitie is om elke wedstrijd te spelen om te winnen. Meestal is dat de beste manier om een wedstrijd aan te pakken."

Vincent Kompany (coach Anderlecht): "We wisten hoe we vandaag gevaarlijk konden zijn. Maar Genk is een goeie ploeg, dus hoe en waarom ze staan waar ze nu staan, is mij een raadsel. Maar vandaag was het een goeie overwinning tegen een ploeg met veel kwaliteit en talent."

Storck: "Hebben onze finale verloren, nu focussen op Europe Play-offs"

Bernd Storck (coach Genk): "Wij willen nu niet over de Champions’ Play-offs spreken. Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat dit een finale was. En nu we die verloren hebben, moeten we ons focussen op de Europe Play-offs."



"Ik kan ook niet klagen over mijn team. We doen het goed, maar de details zaten vandaag niet in ons voordeel. De laatste pass, de beslissende voorzet en de afwerking waren er niet vandaag. En bij het eerste tegendoelpunt nodigen we Anderlecht uit om ons aan te vallen en op dit niveau levert dat meteen een doelpunt op."



"Ik ga ook niet spreken over Ito of Bongonda. Die jongens zijn al een heel seizoen goed voor doelpunten en assists. In de vorige wedstrijd scoren Bongonda en Onuachu, en is Ito de beste speler op het veld. Laten we de kerk in het dorp laten, zoals we dat in het Duits zeggen. "