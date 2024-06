Het EK van de Rode Duivels begint maandag (18 uur): volg België-Slovakije op de voet bij Sporza

Turkse scheidsrechter

Maandag om 18 uur komen de Rode Duivels voor het eerst in actie op dit EK. We weten intussen wie de wedstrijdleiding voor zijn rekening mag nemen. Dat is de Turkse ref Halil Umut Meler.



Eind vorig jaar haalde de scheidsrechter de wereldpers toen hij werd neergeslagen door Faruk Koca, de voorzitter van Ankaragücü, tijdens de competitiewedstrijd van diens club tegen Rizespor. Hij kreeg een slag in het gezicht en ging neer.



Meler werd vervolgens op de grond ook nog geschopt door andere leden van de thuisploeg. Hij had een bloeding bij zijn linkeroog en nekklachten en moest nadien enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. Meerdere verdachten werden door de Turkse politie gearresteerd. Koca diende een dag later zijn ontslag in als voorzitter. De competitie in Turkije werd een tijdlang stilgelegd om het geweld aan te kaarten.



Voor de 37-jarige Halil Umut Meler wordt het de tweede wedstrijd van de Duivels in zijn carrière. Eind 2021 floot hij de WK-kwalificatiewedstrijd in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen Estland.



De Turk is sinds 2017 internationaal scheidsrechter. In de Champions League was hij in maart 2023 de referee in de achtste finales tussen Benfica en Club Brugge. Recenter nog zag hij de Bruggelingen in de terugwedstrijd van de halve finales van de Conference League tegen Fiorentina nipt naast een ticket voor de finale grijpen.