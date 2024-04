Titelfeestje breekt kampioen Beerschot zuur op bij Beveren

Beerschot heeft zijn titel in de Challenger Pro League geen extra glans kunnen geven op het veld van SK Beveren. De kersverse kampioen verloor met 0-2. Beerschot is sinds gisteren kampioen na de nederlaag van Dender.

Zonder te spelen was Beerschot gisteren kampioen geworden in de Challenger Pro League, een week na de promotie naar de Jupiler Pro League was er dus iets te vieren. De spelers van SK Beveren ontvingen de kampioenen met een erehaag.



Maar in de wedstrijd deelde Beveren geen cadeaus uit. Goduine Koyalipou voor de rust en Taofeek Esmaheel na de rust bezorgden Beveren de drie punten, het deerde de kampioenen van Beerschot niet echt.



De laatste nederlaag van Beerschot dateerde al van 18 februari op het veld van Deinze, daarna volgde een reeks van 6 matchen zonder verlies. Toch zal vooral de vreugde over de promotie en de titel overheersen.