Zulte Waregem grijpt laatste strohalm in topper tegen Dender, Beerschot is alvast kampioen

De top 2 in tweede promoveert rechtstreeks, vorige week verzekerde Beerschot zich al van het eerste ticket. Dender kon een uitstekende zaak doen voor het tweede ticket, maar verloor voor het eerst in 6 duels en na een 9 op 9. Zo is Beerschot meteen zeker van de titel in tweede.



Zulte Waregem was gisteren door FC Luik, dat Club NXT versloeg, uit de top 6 gekegeld. Maar op 1 speeldag van het einde knokte het zich daar weer in.



De beste uitploeg van het seizoen won overtuigend op het veld van seizoensrevelatie Dender. Al vielen alle goals pas na de rust: good old Vossen opende de score vanaf de stip, boosdoener Marzo kreeg rood voor de overtreding op Gavriel in de 16.



Traoré maakte de mooie 0-2 en drukte de hoop van de 1-2 van Nsimba snel de kop in. Invaller Ruud Vormer mocht in de extra tijd nog juichen.





Voor Zulte Waregem was het de eerste zege in 4 duels. Het verloor thuis van Beerschot, speelde 1-1 bij Deinze en 0-0 tegen Patro Eisden Maasmechelen.