Enkel Haller doet beter: Loïs Openda 2e in topschuttersstand na dubbelslag tegen Eagles

Loïs Openda ontpopte zich vandaag opnieuw tot de verlosser van Vitesse. Onze landgenoot zorgde met twee doelpunten voor de overwinning tegen de Go Ahead Eagles. Openda trapte Vitesse zo de play-offs in. Met vijftien doelpunten pronkt de ex-Club Brugge-spits als tweede in de topschuttersstand in Nederland.