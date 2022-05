BEKIJK: Jarige Leonardo Bonucci bezorgt Juventus de drie punten tegen laagvlieger Venezia

Danilo (Juventus) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sofian Kiyine (Venezia).

Danilo (Juventus) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sofian Kiyine (Venezia). tweede helft, minuut 91.

Giorgio Chiellini (Juventus) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ethan Ampadu (Venezia). tweede helft, minuut 91.

Dor Peretz (Venezia) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Arthur (Juventus). tweede helft, minuut 90.

Moise Kean (Juventus) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Antonio Fiordilino (Venezia). tweede helft, minuut 87.

85'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Mattia Aramu (Venezia), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 85.