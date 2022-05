Club Brugge profiteert niet van puntenverlies Union, ook klassieker tegen Anderlecht is mager beestje

Wesley Hoedt kon zich wel vinden in een gelijkspel. "Het was een gelijk opgaande strijd. Ik denk dat het resultaat uiteindelijk eerlijk is. Alleen moeten we nog net iets meer creëren om te winnen."

"Ik denk niet dat we traag startten. We lieten de bal aan Brugge, dat is wat anders. Voor de rest zaten we er fel op en was de vechtlust er die afgelopen week ontbrak. Daar moet je mee beginnen, anders heeft het geen nut om te gaan voetballen. Het was vandaag goed, maar meer ook niet. Dit moet gewoon normaal zijn."

De Nederlander van Anderlecht maakte bijna een wereldgoal. "Ik zag hem de hele tijd voor zijn goal staan. Hij doet dat best wel vaak. Ik gaf het alleen iets te snel bloot dat ik ging schieten. Als ik het iets meer verkapt had gedaan, denk ik dat hij erin was gegaan."