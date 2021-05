Napoli en Dries Mertens grijpen op slotspeeldag nog naast CL-ticket

Napoli had alles in eigen handen op de laatste speeldag. Met een zege tegen Hellas Verona zou Napoli Juventus altijd achter zich houden. Op het uur leek er geen vuiltje aan de lucht dankzij de 1-0 van Rrahmani tegen zijn ex-ploeg.

Maar Hellas Verona, dat niets meer te winnen of te verliezen had, sloeg terug langs Davide Faraoni. Wat Napoli daarna nog probeerde tegen Verona, het haalde niets meer uit. Ook invaller Dries Mertens kon het tij niet meer keren.

Zo valt Napoli terug naar plaats 5 in het klassement en moet het tevreden zijn met een plaats in de groepsfase van de Europa League. Dat zal pijnlijk aankomen bij coach Gennaro Gattuso en co.